Die Spritpreise sind in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Das bekommen die Fahrschulen zu spüren. FOTO: Peter Kneffel / dpa Gestiegene Benzinpreise Stuhrer Fahrschüler müssen für Führerschein tiefer in die Tasche greifen Von Annum Malik | 08.05.2022, 12:28 Uhr

Wer in den kommenden Monaten in Stuhr seinen Führerschein machen möchte, wird dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als in der Vergangenheit. Mehrere örtliche Fahrschulen bestätigen, dass die steigenden Spritpreise an den Tankstellen zu zum Teil deutlich höheren Preisen für Fahrschulstunden geführt haben.