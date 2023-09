Die führerscheinlose Fahrt in einem nicht angemeldeten Pkw von Bremen nach Stuhr inklusive Flucht vor einem Streifenwagen ist dem 33 Jahre alten Bremer zum Verhängnis geworden. Nicht nur hat eine Berufungskammer des Landgerichts Oldenburg jetzt eine vom Amtsgericht Delmenhorst ausgesprochene dreimonatige Gefängnisstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bestätigt. Weil nach dem Urteil andere Gerichte wohl auch zwei ausstehende Bewährungsstrafen zu jeweils einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe widerrufen werden, wird der Angeklagte insgesamt wohl mehr als dreieinhalb Jahre ins Gefängnis müssen.

Auf B75 der Polizei davongefahren

Neu verurteilt wurde der Bremer – wie er selbst sich reuig ausdrückte – „für eine total bescheuerte Aktion“: Weil er eines frühen Abends im November 2021 aus Bremen schnell zu seiner Freundin nach Stuhr wollte, um auf deren Kind aufzupassen, habe er sich das Auto eines Nachbarn geliehen, von dem er angeblich nicht gewusst habe, dass dieses nicht mal eine gültige TÜV-Plakette am Nummernschild hatte.

Es war also kein Wunder, dass der 33-Jährige – seit 2011 ohne Fahrerlaubnis und über zehn Mal wegen Drogen-, Gewalt- und Verkehrsdelikten verurteilt – schon auf der B75 Polizisten in einem Streifenwagen auffiel, die den Mann aber nicht stoppen konnten, weil dieser auf einem Verzögerungsstreifen plötzlich wieder Gas gab und der Polizei Richtung Autobahndreieck Stuhr davonfuhr. Erst dort hatten die Beamten wieder Sichtkontakt zum 33-Jährigen, der aber erst auf der Delmenhorster Straße in Stuhr aufgab und rechts heranfuhr. Verteidiger Thorsten Bornholt nannte die Flucht eine „Kurzschlussreaktion“ seines Mandanten:

„Er wusste, wenn er erwischt wird, geht alles den Bach herunter“

In seinem Plädoyer machte Anwalt Bornholt geltend, eine lange Zeit im Gefängnis könne sein Mandant viel besser nutzen – etwa mit einer Drogentherapie sowie zur Behandlung seiner vielen Krankheiten. Er habe sich auch bereits einer Drogenberatungsstelle angeschlossen, sei zudem seit fast zwei Jahren straffrei. Angesichts dessen sei „seine Sozialprognose in keinster Weise negativ“. Das Schöffengericht aber sah keine positive Prognose. Spätestens die letzte Verurteilung von 2021 (20 Monate auf Bewährung wegen Drogenhandels) sei „der wirklich allerletzte Schuss vor den Bug“ gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Frederik Franz.