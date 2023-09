Familienbetrieb in der dritten Generation Familiensache: Eigentümer-Wechsel beim Campingplatz Steller See Von Rainer Jysch | 21.09.2023, 07:50 Uhr Das Freizeitgelände rund um den Steller See im Stuhrer Ortsteil Groß Mackenstedt bietet Dauercampern, Kurzurlaubern und Badegästen eine gute Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Foto: Rainer Jysch up-down up-down

Die Enkeltochter des Gründers übernimmt in Stuhr die Leitung des Campingplatzes am Steller See. Was sie jetzt plant.