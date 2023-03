Vor ihrem Auftritt am 17. März ist ihnen nicht bange: (v.l.) Lara Mia Aust, Patricia Sophie Köhrmann und Michelle Rose Mohrmann unterstützen Juraj Sivulka bei „Stationen eines Lebens“. Foto: Andreas Hapke up-down up-down Gedichte auf der großen Bühne Fünftklässlerinnen unterstützen Stuhrer Lehrer Sivulka bei Lesung Von Andreas Hapke | 13.03.2023, 07:43 Uhr

Sie gehen erst in die fünfte Klasse, begeistern sich aber schon für den Kabarettisten Joachim Ringelnatz. Nächsten Freitag steht nun in Stuhr-Moordeich eine besondere Lesung an.