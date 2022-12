Bei Bauarbeiten in Groß Mackenstedt ist am Freitag eine Gasleitung beschädigt worden. Symbolfoto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Leitung bei Bauarbeiten beschädigt Gasleck löst größeren Feuerwehreinsatz in Groß Mackenstedt aus Von Eyke Swarovsky | 09.12.2022, 17:34 Uhr

Ein Gasleck an einer Baustelle in Groß Mackenstedt hat am Freitagmittag einen Einsatz für 45 Kräfte der Feuerwehren und neun Fahrzeuge aus Stuhr ausgelöst.