„Für den September und Oktober haben wir ein ganz vielfältiges Programm auf die Beine gestellt“, wirft Frauke Wulff aus dem Fachbereich Kultur des Stuhrer Rathauses einen Blick voraus auf die geplanten Veranstaltungen der kommenden Wochen. „Der September steht ganz stark im Zeichen der Kunst in Heiligenrode.“

„Songs of the Heart“

So ist am Samstag, 2. September, um 18 Uhr, die Vernissage der Kunstausstellung „Songs of the Heart“ des Stipendiaten Ghaku Okazaki in der Künstlerstätte in Stuhr-Heiligenrode geplant. Seit Anfang November ist der Künstler dort zu Gast und hat in dieser Zeit ganz intensiv an seinen farbenfrohen Werken für die Ausstellung gearbeitet. „Die Besucher erwarten dort sowohl Gemälde als auch Skulpturen“, berichtet Frauke Wulff. Das aufwendigste Bild mit dem Titel „Songs of the Heart“ ist namensgebend für die Abschlussausstellung des Künstlers. „Wir sind froh, dass wir die Ausstellungseröffnung jetzt nach der Corona-Zeit wieder in der bisherigen Form mit Gesprächen bei einem Getränk veranstalten können.“ Noch bis Ende September kann die Ausstellung samstags (15 bis 18 Uhr) und sonntags (11 bis 18 Uhr) bei freiem Eintritt besucht werden.

Filmreihe im Rathaus

Am Dienstag, 12. September, geht es in Kooperation mit „Dorfkino einfach machbar“ mit der Filmreihe im Ratssaal des Stuhrer Rathauses weiter. Gezeigt wird ab 19.30 Uhr der Streifen „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Tickets gibt es nur an der Abendkasse, Reservierungen sind nicht möglich. Der Film wurde unter anderem mit drei Lolas des Deutschen Filmpreises und mit dem silbernen Bären der Berlinale für die beste schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerin mehrfach ausgezeichnet. „Das ist ein spannendes und berührendes Drama“, so Frauke Wulff.

Kultur-Picknick in Heiligenrode

Bereits zum zweiten Mal steht am Sonntag, 17. September, ab 14 Uhr, das Kultur-Picknick auf dem Programm. Rund um die Künstlerstätte in Stuhr-Heiligenrode und in Verbindung mit der Ausstellung „Songs of the Heart“ von Ghako Okazaki stehen Kunst und Begegnungen im Fokus. „Es geht darum, dass wir die Künstlerstätte öffnen wollen, damit insbesondere Familien den Ort und die Künstler kennenlernen“, erklärt Frauke Wulff. Die Atelierräume von Ghako Okazaki und des neuen, seit August dort tätigen Künstlers Hae Kim können besichtigt werden. Okazaki biete eine Führung durch seine Ausstellung an und stehe für Gespräche mit den Besuchern über seine Werke zur Verfügung.

Erneut soll es eine bunte Picknick-Tafel geben. „Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, Essen und Getränke mitzubringen und das Büfett zu bestücken. Wir halten natürlich auch etwas vor. So steht ein ganz vielfältiges Speiseangebot zur Verfügung“, erklärt Frauke Wulff. Der Verein Kunstschule in Stuhr (KuSS) ist wieder mit dabei und biete ein Kunstprogramm an. Auch der Heimatverein Heiligenrode sei beteiligt.

Konzert mit Sängerin Ganna Gryniva

Im Zuge der Konzertreihe „Women in (e)motion“ ist am Samstag, 23. September, ab 20 Uhr, die Sängerin Ganna Gryniva mit ihrer Berliner Jazz-Band im Stuhrer Rathaus zu Gast. „Die Künstlerin kommt aus der Ukraine, lebt aber schon seit vielen Jahren in Berlin“, berichtet Frauke Wulff. „Sie gilt als eine der eindrucksvollsten Sängerinnen der europäischen Jazz- und Weltmusik-Szene.“ Die Besucher können sich auf ein spannendes, hochkarätiges Konzert mit Volksliedern und Modern-Jazz freuen. Der Eintritt kostet 23 Euro, ermäßigt 20 Euro. Tickets gibt es als Reservierung über die Abendkasse oder bei Nordwest-Ticket/Kultur.

Capstan-Shanty-Chor tritt auf

Mit einem Konzert möchte der Capstan-Shanty-Chor am Sonntag, 8. Oktober, ab 16 Uhr seine Zuhörer im Rathaus Stuhr erfreuen. Tickets gibt es für zehn Euro bei allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket und Ticketmaster sowie telefonisch unter (0421) 363636. Reservierungen für die Tageskasse sind per E-Mail an kultur@stuhr.de möglich.

Alle reden übers Wetter“

Auf einen weiteren Kinoabend am Montag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr im Stuhrer Ratssaal mit dem mehrfach ausgezeichneten Film „Alle reden übers Wetter“ weist Frauke Wulff hin. Das Filmdrama feierte im September 2022 bei den Filmfestspielen in Berlin seine Premiere. Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Pinske präsentierte mit dem Streifen ihr Spielfilmdebüt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Tickets gibt es nur an der Abendkasse, Reservierungen sind nicht möglich.

Gartenkultur-Musikfestivals macht Station in Stuhr

Zudem weist Frauke Wulff auf zwei kurzfristig stattfindende Veranstaltungen hin. So tritt im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals die Hamburger Band „Violet Astoria“ am Sonntag, 20. August, ab 17 Uhr auf dem Gutshof des Gut Varrels auf. Die vier Jazzmusiker um Sängerin Katrin Rumberg machen Musik aus der goldenen Zeit des Jazz und sorgen mit den Hits der 1920er bis 1950er Jahre für gute Unterhaltung. Der Eintritt für das Open-Air-Konzert ist frei.

Heimatbühne Stuhr spielt

Eine Woche später, am Sonntag, 27. August, präsentiert um 15 Uhr die Heimatbühne Stuhr im Ratssaal des Rathauses ihr aktuelles Stück „Roland schall flegen“. Der Eintritt beträgt acht Euro. Der Vorverkauf erfolgt nur über die Heimatbühne Stuhr (Telefon: (04221) 30268). Reservierungen für die Tageskasse sind per E-Mail an kultur@stuhr.de möglich.

Der neue StuhrKultur-Flyer mit dem kompletten Kulturprogramm der Gemeinde Stuhr liegt ab sofort zum Mitnehmen im Rathaus sowie in verschiedenen Einrichtungen und Geschäften aus. Wer zukünftig regelmäßig über Veranstaltungen der Gemeinde informiert werden möchte, kann sich gerne für den Newsletter über kultur@stuhr.de anmelden.