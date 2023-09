Für die ehemalige Geschäftsstelle der Kreissparkasse (KSK) an der Hauptstraße in Fahrenhorst steht die Nachnutzung fest: Laut Gemeinde Stuhr ist das Gebäude für die Betreuung des Nachwuchses gedacht. Nach dem Umbau, so die Überlegung, könnten sich dort zwei Tagespflegepersonen die Räume teilen und sich um jeweils fünf Sprösslinge kümmern. Dies könnte auch die angespannte Situation in der einen oder anderen Kita oder Familie etwas entzerren.

Gemeinde mietet Immobilie von Kreissparkasse

Wie Gemeindepressesprecher Frank Meierdiercks berichtet, habe die Kommune die Immobilie von der KSK gemietet. „Die Kreissparkasse hat allen Plänen zugestimmt“, sagt Meierdiercks und spricht von einer „tollen Unterstützung“. Das Projekt sei in enger Kooperation mit dem Landkreis Diepholz entstanden, in dessen Zuständigkeit die Kindertagespflege fällt. Die Gemeinde selbst darf lediglich Tagespflegepersonen über ihr Familien- und Kinderservicebüro vermitteln. Die Bereitstellung räumlicher Kapazitäten in dieser Form ist eine Premiere.

Start der Kindertagespflege schon im September?

Den Start der Kindertagespflege hatte die Kommune für diesen Monat angepeilt. Aktuell ist die Firma Schwanke aus Stuhr noch mit Malerarbeiten beschäftigt, anschließend muss noch der Teppichboden verlegt werden. Nach Auskunft von Meierdiercks ist die Gemeinde bemüht, interessierte Tagespflegepersonen als Mieter für die Immobilie zu finden. Viele Eltern würden diese „familienergänzende Form der Kindertagesbetreuung“ wegen ihres „überschaubaren Rahmens“ schätzen, heißt es auf der Homepage der Gemeinde.

Filiale wurde 2021 wegen zu wenig Kunden geschlossen

Die KSK-Filiale in Fahrenhorst gehörte zu den sechs Geschäftsstellen, die das Kreditinstitut zum Ende des Jahres 2021 geschlossen hatte. Seitdem steht das Gebäude leer. Zum selben Zeitpunkt wurde der Standort Seckenhausen zu einer reinen Selbstbedienungsfiliale, die im April dieses Jahres ihre Türen schloss. Zuletzt diente das Gebäude als Lager und Ausweichfläche für Baustellen des Kreditinstituts.

Als Grund für die Ausdünnung der Filialstruktur führte der KSK-Vorstand seinerzeit den wirtschaftlichen Druck an. Sinkenden Einnahmen standen steigende Kosten gegenüber. Zum Schluss war in den kleinen Filialen von zwei Kunden pro Stunde die Rede – kein Vergleich zu dem Trubel, der schon bald in Fahrenhorst herrschen könnte.