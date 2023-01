Auf ihrer Fahrt nach Bremen hält die Linie 101 noch am Zob. Mit der Fertigstellung der neuen Busstation fällt diese Haltestelle künftig weg. Foto: Andreas Hapke up-down up-down Neue Bushaltestelle Gestaltung des Ortskerns in Brinkum geht in die nächste Phase Von Andreas Hapke | 14.01.2023, 08:27 Uhr

Die Gestaltung des Ortskerns in Brinkum nimmt Formen an. Am Montag, 16. Januar, geht es in die Bauphase. Derweil haben Specht und die Gemeinde einen Vertrag geschlossen.