Lösung für zweiten Zebrastreifen gesucht Grundschule Moordeich: Runder Tisch verbessert die Sicherheit des Schulwegs Von Sigi Schritt | 20.08.2023, 12:02 Uhr Der Runde Tisch Moordeicher Grundschule probiert den Zebrastreifen aus. Foto: Sige Schritt

Damit die Schüler sicher in der Grundschule Moordeich kommen, ist jetzt was passiert. Der Weg dahin war gar nicht so einfach.