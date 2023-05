Im Stuhrer Ortsteil Moordeich ist ein Porsche Panamera gestohlen worden. Symbolfoto: Uwe Zucchi / dpa up-down up-down In Moordeich und Brinkum Hoher Sachschaden: Porsche und Rädersatz in Stuhr geklaut Von Eyke Swarovsky | 23.05.2023, 12:27 Uhr

Hohen Sachschaden haben Diebe in zwei Stuhrer Ortsteilen verursacht. Sie klauten einen Porsche in Moordeich und einen Satz Kompletträder in Brinkum.