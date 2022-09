Feiern am 28. September 60. Hochzeitstag: Iris und Hajo Dormann. Foto: Marten Vorwerk up-down up-down 1962 geheiratet Iris und Hajo Dormann feiern Diamantene Hochzeit Von Marten Vorwerk | 27.09.2022, 18:56 Uhr

„Liebe“ lautet die einfache, aber präzise Antwort von Hajo Dormann auf die Frage, was das Geheimnis einer so langen Ehe sei. Am 28. September feiert er mit seiner Frau Iris Diamantene Hochzeit.