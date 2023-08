Jugend in der Mitte der Gesellschaft Das soll die Aktion „Platz nehmen“ für Jugendliche in Stuhr bewirken Von Andreas Hapke | 25.08.2023, 07:34 Uhr Sie stehen in den Startlöchern für die Aktion „Platz nehmen“: (v.l) Jennifer Hormann, Leiterin des Teams Jugend, Tobias Niehaus, Praktikant im Anerkennungsjahr im Haus am Wall, und Streetworker Julien Jacquot. Foto: Andreas Hapke up-down up-down

Die Aktion „Platz nehmen“ in Stuhr soll die Rechte von Jugendlichen in den Fokus rücken. Was hat es damit auf sich? Das Team Jugend der Gemeinde Stuhr klärt auf.