Seit 20 Jahren steht der Syker Rezitator Juraj Sivulka mit seinen „Stationen eines Lebens“ auf der Bühne, seit zehn Jahren begleitet ihn der Musiker Bernhard Schencke am Klavier. Ihre runden Geburtstage begehen die beiden am Samstag, 4. November, 20 Uhr, zusammen im Stuhrer Rathaus. Dort feiert Sivulka traditionell die Premiere seiner Reihe, in der er die Lebenswege prominenter Poeten beleuchtet. Diesmal geht es um den deutschen Dramatiker und Lyriker Heinrich von Kleist (1777 bis 1811).

Bewährtes Zusammenspiel mit Musiker Bernhard Schencke

Zurzeit feilen die beiden Lehrer der KGS Moordeich noch an ihrem Auftritt. Sivulka lernt sein Manuskript auswendig. Meistens sagt er die Textpassagen vor sich hin, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist oder Pausenaufsicht an der Schule hat. Schencke ist noch dabei, die Musik zusammenzustellen. Vier Wochen vor dem Auftritt beginne er damit, sagt Schencke. Sivulka lasse ihm dabei freie Hand. Längst sind die beiden ein eingespieltes Team. „Wir pfuschen uns nicht gegenseitig ins Handwerk.“

Sivulka gebe ihm das Manuskript mit den geplanten Einsätzen, erklärt Schencke. Und dann versuche er, mit seiner Musik die Stimmung des Textes zu treffen. „Die Musik dient dazu, das Vorgetragene nachklingen zu lassen.“ Er sei nicht nur frei in der Auswahl der Komponisten, sondern auch der Instrumente. Neben dem Klavier komme auch mal das Cello zum Einsatz, was für mehr Abwechslung sorge.

Es gibt keine Generalprobe

„Ich lasse mich nicht durch die Epoche des Dichters einschränken“, so Schencke. Die Palette reiche von Romantik über Klassik bis hin zum Jazz. Auch eigene Kompositionen seien schon mal dabei. Allen Stücken ist gemein, dass Schencke sie nicht vollständig spielt. „Ich bin ja im Dienste der Lesung unterwegs.“ Was er sich ausgedacht hat, ist für die Besucher und Sivulka gleichermaßen eine Überraschung. Eine Generalprobe gibt es nicht.

Schencke unterrichtet an der KGS Moordeich nicht nur Musik. „Ich bin wie Sivulka auch Deutschlehrer und weiß, worum es geht.“ Für ihn seien die Auftritte mit dem Kollegen eine „schöne Möglichkeit, sich künstlerisch zu engagieren. Das Publikum interessiert sich für Musik und Literatur. Deshalb freue ich mich da immer drauf“.

Weg des „Weltklasse-Poeten“ endete im Selbstmord

Für den 4. November haben sich die beiden laut Sivulka vorgenommen, zu zeigen, was für ein „Weltklasse-Poet“ Heinrich von Kleist gewesen sei. In seiner Zeit eher weniger geschätzt, würde er heute als ein hochmoderner Dichter behandelt, sagt der Rezitator. Er gehöre zu den bedeutendsten Dichtern der deutschen Literaturgeschichte. Kleist lasse sich keiner Epoche zuordnen, erklärt Sivulka. „Er lebte in der Romantik, war aber kein Romantiker. Er ging unbeirrt seinen Weg, der allerdings kurz war und mit Selbstmord endete.“ Laut Sivulka hatte es Kleist „schwer mit vielen, am schwersten aber mit sich selbst“.

Zu Lebzeiten war Kleist wenig Erfolg beschieden

Der Rezitator liest Passagen aus Dramen des Schriftstellers und trägt einige seiner Gedichte vor, ergänzt mit Wissenswertem aus der Lebensgeschichte. Ob Paris, Leipzig oder Frankfurt/Oder: Nirgendwo habe es Kleist länger als ein Jahr ausgehalten. Er habe im Finanzsektor, Handwerk und in der Schriftstellerei gearbeitet. „Er fand kein Zuhause, er fand nicht zu sich selbst“, erzählt Sivulka. Sein Schaffen sei fast immer von Misserfolg geprägt gewesen, seine Halbschwester habe ihn zeit seines Leben unterstützen müssen.

Sogar als Verliebter ein Getriebener

Warum sich der Poet in Weimar nicht seinen Zeitgenossen Goethe oder Schiller anschloss, bleibt laut Sivulka unklar. Einsamkeit schien sein ständiger Begleiter. Habe ihn jemand fachlich verstoßen, habe sich der Dichter komplett abgewandt. Sogar als Verliebter war er ein Getriebener, wie er selbst schrieb: „Ich habe hier mehr Liebe gefunden, als mir recht ist, und muss wieder fort, mein seltsames Schicksal.“

Heinrich von Kleist habe sich mit seiner Bekannten Henriette Vogel am Kleinen Wannsee in Berlin getroffen und mit ihr einen vergnüglichen Tag verbracht, erzählt Sivulka. Dann hätten sich die beiden erschossen. Und so kommt es, dass sich Sivulka zum ersten Mal mit einem Dichter beschäftigt, der Selbstmord beging.

Im kommenden Jahr möchte sich der Pädagoge mit dem deutschen Schriftsteller der Frühromantik, Novalis (1772-1801), auseinandersetzen, bevor 2025 mit Mascha Koléko (1907-1975) die erste Dichterin zum Zuge kommen könnte.