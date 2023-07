Mit einer Mischung aus Wasser und Kokosschaum bekämpfen Mitarbeiter der Firma JamiroTec die Nester des Eichenprozessionsspinners. Foto: Andreas Hapke up-down up-down Ein Gegner, zwei Methoden Wie Schädlingsbekämpfer und Bauhof dem Eichenprozessionsspinner in Stuhr zusetzen Von Andreas Hapke | 14.07.2023, 07:24 Uhr

In ganz großem Stil setzen Schädlingsbekämpfer und Bauhof dem Eichenprozessionsspinner in Stuhr zu. Dabei mutet die Szenerie mitunter apokalyptisch an.