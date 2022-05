BU: Die Kooperative Gesamtschule Stuhr-Brinkum hat 28 ukrainische Flüchtlingskinder aufgenommen. FOTO: Marten Vorwerk Kitas bereiten sich noch vor KGS Stuhr-Brinkum unterrichtet bislang 28 ukrainische Schüler Von Marten Vorwerk | 06.05.2022, 21:26 Uhr

Rund 300 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in den vergangenen Wochen in der Gemeinde Stuhr registriert worden. Familien haben die meisten von ihnen privat aufgenommen. Der Rest ist in gemeindeeigenen Unterkünften untergebracht. Gut ein Drittel der Geflüchteten ist im Kita- oder Schulalter.