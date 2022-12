Der Pianistin über die Schulter geblickt: Gretel Jazeron hat ihren Einstand bei den Lollypops gefeiert. Leiterin Monja Uhde (r.), Gitarrist Thomas Schwenen und Betreuerin Elke Paul sind von Beginn an dabei. Erstmals kamen die Kinder beider Altersgruppen zusammen, eigentlich sind es 30 Sprösslinge. Foto: Andreas Hapke up-down up-down In St. Pankratius-Kirche Kinderchor Lollypops führt Samstag Weihnachtsmusical in Stuhr auf Von Andreas Hapke | 16.12.2022, 09:39 Uhr

Der Kinderchor Lollypops probt aktuell für sein Weihnachtsmusical „Die Geschichte der vier Kerzen“. Am 17. Dezember um 16 Uhr wird es in der St.-Pankratius-Kirche in Alt-Stuhr aufgeführt.