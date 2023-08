Die Brinkumer 3-Days – das sind gleich mehrere Veranstaltungen auf einmal: eine Abiparty am Freitag, ein Fußballturnier am Samstag, auf das am Abend eine Party mit Livemusik und Promi-Gästen folgt, sowie das Fest des Brinkumer Schützenvereins am Sonntag. Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit – nach 2019 und 2022 wurde auf dem Brinkumer Schützenplatz zum dritten Mal in Form der 3-Days gefeiert.

Loona zieht viel Publikum

Und die sind offenbar erneut gut beim Publikum angekommen. Mitorganisator Thomas Niestädt zog ein erstes, positives Fazit. Der zweite Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Kickers for Help hob den Samstagabend als „durchschlagenden Erfolg“ hervor. „Das Zelt war rappeldicke voll.“ Die Besucherzahl sei mindestens so gut wie im Vorjahr gewesen, 1200 bis 1300 seien es sicher gewesen.

Die Sängerin Loona („Bailando“), unterstützt von DJ Toddy, sowie aus verschiedenen Fernsehformaten bekannte Gesichter (Gigi Birofio, Danny Liedtke, Mike Heiter, Serkan Yavuz) waren die Publikumsmagnete. Laut Niestädt war erst gegen 1.30 Uhr nachts Schluss – nicht zuletzt, weil Loona sich viel Zeit für ihr Publikum, also für Autogramme und Fotos, genommen habe. Als Highlight hob Niestädt hervor, dass der Verein Loona als erste Botschafterin der Kickers for Help habe gewinnen können. „Da sind wir richtig, richtig stolz drauf.“

Olympiakos Bier-Chaos gegen Old Boys

Beim Fußball-Turnier setzte sich das Team Olympiakos Bier-Chaos im Finale gegen die Old Boys Brinkum durch; die Kickers for Help sicherten sich mit dem vierten Platz ihre bisher beste Platzierung. „Ein super Turnier“, lautet Niestädts Fazit.

Zum positiven Gesamtbild hat auch beigetragen, dass auch das Wetter am Wochenende mitspielte. Allein bei der Abi-Party am Freitag hätte sich Niestädt ein paar mehr Besucher gewünscht. Die diesjährige Spendensumme – 2022 waren es 8000 Euro für Pro Dem – wird voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober bekannt gegeben.