Rasten und Reisen auf dem Shell-Autohof in Stuhr-Groß Mackenstedt. FOTO: Gregor Hühne Probleme in der Transportbranche Krieg in der Ukraine verschärft Fahrermangel bei Stuhrer Spediteuren Von Gregor Hühne | 05.05.2022, 20:59 Uhr

Explodierende Treibstoffpreise an der Tanksäule und Bomben in der Ukraine: Der russische Angriffskrieg treibt die Kosten in der Transportbranche in die Höhe und verschärft den Fahrermangel. Das betrifft auch Speditionen in der Gemeinde Stuhr.