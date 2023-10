Alle Zeichnungen von Hobbykünstlerin Helene Niedrich (66) zeigen filigrane Muster. Einige ihrer Werke hängen momentan im Brinkumer Mehr-Generationen-Haus (MGH) – in der Backstube, auf dem Flur und im Café. Am Sonntag, 15. Oktober, erfolgt ab 15.30 Uhr die offizielle Vernissage mit anschließendem Sonntags-Café. Thomas Schaumlöffel, Vorsitzender der Bürgerstiftung als Trägerin des MGHs, und die Künstlerin werden in die Ausstellung einführen. Einlass ist ab 15 Uhr.

Start nach Burnout

Helene Niedrich wohnt in Emtinghausen. 25 Jahre war sie als Bautechnikerin für ein Stuhrer Unternehmen tätig und hat so eine Beziehung zur Gemeinde. „Ich bin hier noch ein bisschen zu Hause“, meint die 66-Jährige. Ein Burn-out hatte sie im Jahr 2017 veranlasst, den vorzeitigen Ruhestand anzutreten. Zu diesem Zeitpunkt begann sie, nach der Zentangle Art-Methode Bilder zu malen. Zentangle, das Wort stammt ab von Zen (Entspannung, meditative Versenkung) und Tangle (kritzeln, kreisen). „Diese Art zu zeichnen habe ich 2018 während einer Kunsttherapie kennengelernt“, erzählt sie.

Mit Öl- und Acrylfarben sei es ihr nicht gelungen, sich darzustellen. Beim „tanglen“ empfinde sie eine innere Ruhe. „Ich wollte mich damit selbst therapieren“, erzählt die Hobbykünstlerin von ihrer kreativen Beschäftigung, die sie zu Hause in ihrem Atelier ausführt.

Blätter als Vielfalt des Lebens

Niedrich möchte mit dem Ergebnis ihrer Maltätigkeit auch eine Botschaft an andere Betroffene aussenden. Diese spezielle Art des Zeichnens habe ihr vor fünf Jahren in einer Lebenskrise sehr geholfen, diese Situation zu verarbeiten. Inspirieren lässt sie sich gerne von Formen der Natur. „Besonders liebe ich Blätter“, berichtet sie. „Blätter spiegeln die Vielfalt des Lebens wider: Vom Aufblühen im Frühjahr bis zum Verwelken im Herbst sind sie allgegenwärtig.“ Sie habe stets auf dem Land gelebt und wohne auf einem 5 000 Quadratmeter großen Grundstück. Auch Bäume und Blumen finden sich in ihren Motiven wieder. Aus den kleinen Mustern ergeben sich ganze Bilder.

Tintenstift, Bleistift und ein Blatt Papier sind ihre Arbeitsmittel, die vor der Computerisierung auch das Werkzeug einer Bautechnikerin waren. „Ich habe mich an den Anfang meiner Ausbildung erinnert“, erzählt sie. „Meine Vorentwürfe habe ich trotz Computer auch später stets mit dem Bleistift gemacht“, erinnert sie sich an ihren Berufsalltag. Die Zeichnungen sind grundsätzlich in schwarz-weiß ausgeführt. Grautöne entstehen durch das Verwischen der Bleistiftstriche. „Ich verwende gerne Gold oder Silber als Ergänzung“. Auch rote und grüne Farben kommen in ihren Bildern vor.

Seit Ende 2021 stellt Helene Niedrich ihre Bilder öffentlich aus. Zuletzt waren ihre Werke in einer einjährigen Ausstellung in der Weserart Galerie im Weserpark zusammen mit den Werken von 28 anderen Künstler zu sehen. Ihre im MGH ausgestellten Bilder und Postkarten können käuflich erworben werden. „Von jedem verkauften Bild gehen zehn Prozent an das MGH“, erklärt Helene Niedrich.

Ein Bild mit floralen Mustern hängt in der Backstube bewusst schief. „Das Bild heißt ‚Aufblühen‘. Die gezeigten Knospen wollen raus, explodieren und den Rahmen sprengen“, erklärt die Künstlerin die Schräglage des Bildes.

Kindliche Einstellung bewahren

Zwei großformatige Bilder sind im Café des Mehr-Generationen-Hauses platziert, darunter das Werk „Inneres Kind“. Bei diesem Bild könne man deutlich erkennen: „Aus der Vergänglichkeit des Blattes entsteht wieder neues Leben.“ Man solle sich eine kindliche Einstellung bewahren, so ihr Rat.

„Auch wer nicht ‚Picasso’ heißt, ist herzlich eingeladen, bei uns seine Bilder auszustellen“, ermuntert Daniela Gräf, Leiterin des MGH, auch andere künstlerisch Tätigen, ihre Bilder im MGH zu präsentieren.

Ausstellung bis 2. Januar

Die Bilder von Helene Niedrich sind noch bis zum 2. Januar 2024 zu den Öffnungszeiten in den Räumen des MGHs zu sehen, montags bis freitags jeweils von 9 bis 17 Uhr.