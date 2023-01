Natascha Piasta ist seit Beginn des Schuljahres Lesepatin an der Grundschule Seckenhausen. Foto: Marten Vorwerk up-down up-down An Grundschule Seckenhausen Lesepatin Natascha Piasta ist erschrocken über Leistungsunterschiede Von Marten Vorwerk | 03.01.2023, 07:42 Uhr

Seit Beginn des Schuljahres ist Natascha Piasta Lesepatin an der Grundschule in Seckenhausen. Warum der Job etwas anders aussieht, als sie gedacht hat, welchen Herausforderungen sich Lehrer ausgesetzt sehen und welche Arbeit sie sich in Zukunft noch vorstellen kann, erzählt die 53-Jährige.