Mehr als einfache Wärmepumpen: Auf der Messe „Haustechnik aktuell“ geht es um technische Lösungen zu Fragen der Energiewende. Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down Unternehmen bei Cordes & Graefe Fachmesse in Stuhr: So sehen Lösungen der Industrie für die Energiewende aus Von Andreas Hapke | 09.06.2023, 14:25 Uhr

Das umstrittene Heizungsgesetz hat in den vergangenen Wochen die Gemüter erregt. Welche Antworten die Industrie auf die Energiewende hat, ist jetzt auf der Messe des Haustechnik-Großhändlers Cordes & Graefe in Stuhr zu sehen. Für die meisten Gebäude, so ein Fazit, gebe es schon längst Lösungen.