Sie stehen in Heiligenrode zum dritten Mal gemeinsam auf der Bühne: Nachwuchspianist Simon Jonathan Nguyen und Hobbyrezitator Juraj Sivulka. Foto: Andreas Hapke Lesung mit Juraj Sivulka Mit 16 Jahren trifft der Stuhrer Simon Nguyen gut die literarische Tonlage Von Andreas Hapke | 07.06.2023, 07:31 Uhr

Hobbyrezitator Juraj Sivulka nimmt sich in Stuhr am Samstag, 17. Juni, Texte Wilhelm Buschs vor. Ihm zur Seite steht dann Nachwuchspianist Simon Nguyen, der Sivulka dann begleitet. Ein Junge, mit vielen Qualitäten, nicht nur am Klavier.