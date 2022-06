Auf Los geht’s los: Mit dem Ertönen des Startschusses laufen die Schüler der Lise-Meitner-Schule Moordeich los, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. FOTO: Jantje Ehlers 3667 Kilometer für einen guten Zweck Moordeicher Schüler zeigen bei Spendenlauf vollen Einsatz Von Fabian Pieper | 15.06.2022, 14:26 Uhr

Am Freitag hat an der Lise-Meitner-Schule Moordeich in Stuhr der dritte Spendenlauf stattgefunden. Lehrer Juraj Sivulka war von dem Engagement der 400 Läufer begeistert.