Chiara und Belina Kraeft haben dem historischen Gebäude des über hundert Jahre alten Bahnhofs von Heiligenrode nach jahrelangem Dornröschenschlaf neues Leben eingehaucht: Nach gründlicher Umgestaltung haben sie dort am 12. August ihr Frühstücksrestaurant, Bistro und Café „Blerisa“ eröffnet.

Mit der Lage direkt am Gleis der Museumsbahn Jan Harpstedt „haben wir endlich wieder ein attraktives Ausflugsziel direkt an der Strecke auf halbem Weg zwischen Harpstedt und Delmenhorst“, freut sich der Pressesprecher der Bahn, Joachim Kothe in einer Mitteilung. „Der nahe gelegene schöne Ortskern am Klosterbach und die Wassermühle laden nach dem Restaurantbesuch zu einem Besuch von Heiligenrode ein, bevor man mit dem Rad oder unserer Bahn weiter oder zurück fährt.“

Fahrgäste von Jan Harpstedt können die Gastronomie am Sonntag testen

Am Sonntag, 20. August, haben die Fahrgäste erstmals die Gelegenheit, die neue Gastronomie zu testen. Dann verlässt der erste Dampfzug Harpstedt um 9.30 Uhr in Richtung Delmenhorst. Weitere Züge folgen jeweils um 13.30 und um 17 Uhr. Unterwegs-Stationen sind Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm. Von Delmenhorst zurück geht es um 10.45, 14.45 und 18.20 Uhr.

Wer möchte, kann die gesamten 22 Streckenkilometer mit dem Fahrrad zurücklegen und anschließend die Rückfahrt entspannt im Museumszug genießen.

Pack- und Post- sowie Büffetwagen fahren mit

Fahrräder werden in allen Zügen in einem extra Pack- und einem Güterwagen mitgenommen. Im kombinierten Pack-/Postwagen eingeworfene Karten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie an die Deutsche Post übergeben werden. Postkarten und Briefmarken gibt es laut Kothe im Zug. Der Büffetwagen oder die Minibar versorgen die Fahrgäste mit Essen und Getränken.

Weitere Informationen

Den genauen Fahrplan, eine Möglichkeit zur Online-Buchung und weitere Informationen zur Bahn gibt es im Internet unter www.jan-harpstedt.de oder unter der Telefonnummer (0 42 44) 23 80. Hier sollten sich auch größere Reisegruppen anmelden. Größere Gruppen können den Dampf- oder Dieselzug für private Sonderfahrten mieten.

An diesen Tagen fährt die Bahn noch in diesem Jahr

Während der Saison 2023 verkehrt die Museumsbahn nochmals an den Sonntagen, 3. und 17. September. Am Tag des Denkmals am Sonntag, 10. September, ist die Fahrzeughalle von 13 bis 17 Uhr zur Besichtigung geöffnet.

Zum Jahresschluss finden im Dezember an den Wochenenden um den ersten und zweiten Advent wieder die beliebten Nikolausfahrten statt und auch an Heiligabend kann man sich die Zeit des Wartens auf das Christkind mit einer Bahnfahrt verkürzen. Diese Fahrten können bereits gebucht werden.