Diesen Brinkumer See möchte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gerne verkaufen. FOTO: Andreas Hapke Bund strebt Verkauf an Nabu interessiert sich für See-Fläche in Brinkum Von Ruben Schiefke-Gloystein | 18.05.2022, 09:52 Uhr

Der Bund möchte sich von einem See trennen, der sich zwischen der Umgehungsstraße und der Alten Heerstraße/Auf dem Steinkamp in Brinkum befindet. Der örtliche Naturschutzbund hat Interesse an der Fläche bekundet.