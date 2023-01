Als Tagesmutter fünf Kinder betreuen – mit dieser Erfahrung empfehlen sich Tagespflegekräfte für eine nebenberufliche Ausbildung zur Erzieherin. In Bremen dürfen sie künftig als Zweitkräfte in Kitas arbeiten. Symbolfoto: dpa/Arno Burgi up-down up-down Von der Tagespflege in die Kita Kann eine nebenberufliche Ausbildung von Tagesmüttern zu Erzieherinnen gelingen? Von Andreas Hapke | 12.01.2023, 07:51 Uhr

In Bremen können Personen aus der Kindertagespflege künftig als Zweitkraft in Krippengruppen eingesetzt werden. Das hört sich nach einem probaten Mittel zur Linderung des Fachkräftemangels an. Wäre das auch eine Lösung für Stuhr?