Sie sind voller Vorfreude auf das Festival Rock am Wall: (v.l.) Alexander Hohmann (Leiter Haus am Wall), Dylan (Band Jaime), Jannick Schwarm (Iced Chocolate Empire), Jules, J (beide Jaime), Tobias Niehaus (Praktikant im Anerkennungsjahr im Haus am Wall) und Mitorganisatorin Eva Darleen Dombrowski.

Foto: Andreas Hapke up-down up-down