Vier Experten vor zwei zusammengewachsenen Eichen: (v.l.) Umweltbeauftragter Marc Plitzko, Sebastian Ruhnke vom Ochtumverband sowie die Baumgutachter Reinhard und Pascal-Maria Windels. Die Eichen müssen übrigens nicht weichen. Es wäre auch schade um diesen „Kuss der Bäume“, wie das Phänomen auch genannt wird. Foto: Andreas Hapke up-down up-down Arbeiten „Am Hexendeich“ Rund 60 Bäume müssen in Stuhr-Moordeich weichen Von Andreas Hapke | 28.01.2023, 07:58 Uhr

An der Straße „Am Hexendeich“ in Stuhr-Moordeich stehen umfangreiche Baumpflegearbeiten an. Zahlreiche Bäume sind jedoch nicht mehr zu retten.