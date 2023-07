Nur für das Foto ausnahmsweise mal in der frisch renovierten Männer-Umkleide: Maskottchen Lisa, die sich sonst in einem Liegestuhl im Eingangsbereich des Schwimmbads lümmelt, mit dem ersten SFC-Vorsitzenden Edmund Schröder (l.) und dessen Stellvertreter Klaus Torns. Foto: Andreas Hapke up-down up-down Technisch und räumlich auf neuestem Stand Schwimm- und Fitnessclub Rot-Gelb Bremen freut sich über neue Umkleiden Von Marco Julius | 18.07.2023, 07:28 Uhr

Das Bad von Cordes & Graefe an der Wulfhooper Straße in Seckenhausen ist ordentlich aufgehübscht worden. Und das in ganz kurzer Zeit.