Eine Aktion wie im September 2021 „Platz nehmen“ auf der Skateranlage in Moordeich könnte demnächst auch abends bei guter Beleuchtung stattfinden. FOTO: Husmann (Archiv) up-down up-down Sport bis in den späten Abend Skatepark und Basketballplätze in Stuhr sollen Beleuchtung bekommen Von Andreas Hapke | 02.07.2022, 09:27 Uhr

Basketball spielen und Skaten ist in Stuhr nur noch schwer möglich, wenn die Sonne untergegangen ist. Es fehlt an Beleuchtung. Die SPD-Fraktion will das ändern.