75.000 Euro aus Hannover So sollen die Stuhrer Ortsteilzentren attraktiver werden Von Andreas Hapke | 29.08.2023, 07:36 Uhr Übergabe des Förderbescheids im Beisein der Politik: (v.l.) Susanne Cohrs, Dennis True (beide SPD), Ministerin Wiebke Osigus, Bürgermeister Stephan Korte, Volker Meyer und Frauke Koersen (beide CDU). Foto: Andreas Hapke up-down up-down

Um die Mitte der verschiedenen Ortsteile in Stuhr zu stärken, gibt es jetzt ein neues Förderprogramm. Was hat es damit auf sich? Und was passiert mit dem Fördergeld?