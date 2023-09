Manchmal ist es ein Dilemma: Um Natur zu retten, muss man Natur opfern. Am Beispiel der Steller Heide bedeutet dies: Bäume fällen, um darunter befindliche, wertvolle Lebensraumtypen nicht völlig zu verlieren.

Dieses Vorgehen gehört zu einem Bündel an Maßnahmen, die in den kommenden Jahren für das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) Steller Heide vorgesehen sind. Vorgestellt hat sie Detlef Tänzer, Fachdienstleiter Kreisentwicklung beim Landkreis Diepholz, jetzt im Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus. Es gehe unter anderem um den Erhalt von Lebensraumtypen wie Heide und Sandtrockenrasen auf Dünen.

19 FFH-Gebiete im Landkreis

Die Steller Heide ist eines von 19 FFH-Gebieten, die der Kreis laut EU-Verordnung ausweisen musste. Dies sei fristgerecht und innerhalb von fünf Jahren passiert, sagte Tänzer. Auf der Basis schützenswerter Lebensraumtypen und Arten seien Maßnahmenkonzepte für alle Gebiete entstanden. „Das liegt jetzt vor“, fuhr Tänzer fort. Die Frage sei nun: „Wie kommen wir in die Umsetzung?“

In der Steller Heide konzentriert sich ein Teil der Maßnahmen auf die offenen Flächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen, die es zu schützen gilt. Dieses „Dünenrelief“ sei teilweise von Bäumen und Sträuchern überwachsen, erläuterte Tänzer. Deshalb sieht das Konzept die „punktuelle Entnahme“ von Stangengehölzen, etwa aus dem Kiefernbestand, sowie das Entfernen invasiver Baumarten wie die Späte Traubenkirsche vor.

Auch Schafe sind vorgesehen

„Für Lebensraumtypen, die es nicht mehr so oft gibt, müssen wir auch mal Bäume fällen“, sagte Tänzer. Davon würden auch Arten wie die Blauflügelige Ödlandschrecke profitieren. Als weitere Schritte führte Tänzer die Mahd und die Beweidung der Flächen mit Schafen an. Der Landkreis stehe bereits in Kontakt mit einem „ambulanten“ Schäfer, um eine „intervallartige“ Beweidung zu ermöglichen.

Gehölzentnahme sowie Mahd und Beweidung sieht das Konzept auch für den zweiten wertvollen Lebensraumtypen vor: die Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen. Davon ist nur noch weniger als ein Hektar vorhanden. Insgesamt ist die Steller Heide 78 Hektar groß.

Eigentlich kein Platz für Quads

Wildbienen und Grabwespen sowie Tag- und Nachtfalter fühlten sich auf den Sandheiden besonders wohl, berichtete Tänzer. Doch durch die nadelnden Kiefern verlören die Tiere ihre Nistplätze am Boden.

Für beide Lebensraumtypen ist laut Tänzer der Nährstoffeintrag problematisch. Wildtiere und Hunde spielten eine Rolle. Eigentlich müssten die Besitzer „jeden Hundehaufen“ mitnehmen, forderte Tänzer. Zudem seien unangepasste Nutzungen zu vermeiden. Der Fachdienstleiter nannte das Fahren mit Quads als Beispiel.

Freizeitmöglichkeiten sollen bleiben

Vielen Ausschussmitgliedern war wichtig, dass die Maßnahmen nicht zulasten der Freizeitmöglichkeiten gehen. Inga Deck von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises sprach davon, sich „vorsichtig ranzutasten“ und sich einen kleinen Bereich vorzunehmen, in dem Stangengehölze stehen. Tänzer fügte hinzu, dass „wir auf der Hundefreilauffläche keine Gehölze entfernen“.

Nabu-Vorsitzender Jörg Böttcher bat darum, bevorstehende Baumfällungen zu kommunizieren. „Sonst habe ich eine Stunde später schon 1000 Anrufe.“ Ob Bohlenwege eine Möglichkeit seien, die Bürger gezielt durch die Steller Heide zu führen, wollte Böttcher wissen. Bei Bohlenwegen würde sich zum Beispiel die Späte Traubenkirsche freuen, dass sie „unter diese Strukturen gehen kann“, antwortete Tänzer. Er sei bislang davon ausgegangen, dass das Gebiet durch Wege erschlossen sei.

Besucher nicht auf geraden Wegen

Die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann hat nach eigener Auskunft die Erfahrung gemacht, dass die Bevölkerung „gerade nicht auf den Wegen“ unterwegs sei. „Die offenen Flächen werden deutlich mehr genutzt, begangen und bespielt.“ In einem Verbot der Nutzung von Freiflächen sehe sie eine „erhebliche Einschränkung“, einen „Interessenkonflikt“.

Doch so weit denkt der Landkreis noch nicht. „Gelingt es uns, die Lebensraumtypen zu verbessern?“ – darum geht es laut Tänzer. Er wolle erst einmal beobachten, ob das Ziel erreicht werde, obwohl der Mensch die Freiflächen nutze. Leute aus dem Gebiet herauszuhalten, wenn es nicht laufe, sei „eine harte Maßnahme“, fand Heiko Fischer (FDP). Laut Inga Deck ist ein Schilder- und Wegekonzept angedacht.

Auch andere Naherholungsgebiete im Blick

Ratsherr Jürgen Schierholz (FDP) war es wichtig, den Blick auch ins Fahrenhorster Naherholungs- und Dünengebiet Warwer Sand zu werfen. Laut Tänzer ist das „kein FFH-Gebiet, wo wir gezwungen sind, etwas zu unternehmen“. Gleichwohl schloss er nicht aus, auch dort etwas für schützenswerte Lebensraumtypen zu verbessern.

Die Finanzierung des Projekts läuft nach Auskunft Tänzers zu 100 Prozent über das Programm mit dem holprigen Namen Life IP Atlantische Sandlandschaften. Das Anzapfen anderer Töpfe hätte einen maximal 80-prozentigen Zuschuss bedeutet. Für die Erstmaßnahme veranschlagt Tänzer 50.000 bis 60.000 Euro. Für die nachfolgende Beweidung kämen 15.000 bis 20.000 Euro pro Jahr hinzu. „Das kommt ganz darauf an, wie wir mit dem Schäfer verbleiben.“

Der Startschuss des Projekts ist für Herbst 2024 vorgesehen.