Mehr Platz für Schüler in Stuhr Ausschuss empfiehlt Lise-Meitner-Schule für 7,2 Millionen Euro zu erweitern Von Oliver Dörr | 18.02.2023, 10:37 Uhr

Die Schülerzahlen an der Lise-Meitner-Schule in Stuhr werden laut einer Prognose in der kommenden neun Schuljahren stark steigen. Darum sollen schon in naher Zukunft neue Räume geschaffen werden. So sieht der Plan aus.