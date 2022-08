Eine Trennung stellt immer eine Herausforderung dar. FOTO: Symbolbild: imago up-down up-down „Trennung - Scheidung - Lebenskrise!“ Fachanwältin für Familienrecht will Eltern bei Vortrag in Stuhr Tipps geben Von Florian Mielke | 25.08.2022, 12:37 Uhr

Wer geht, wenn es nicht mehr geht? Derlei Fragen versucht Frauke Eickhoff-Bünemann am 31. August in ihrem Vortrag „Trennung - Scheidung - Lebenskrise!“ in Stuhr zu beantworten. Dieser bildet den Start der Veranstaltungsreihe „Werkstatt Erziehung“.