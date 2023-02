Symbolischer Spatenstich für den „Automotive Concept Store“ der Firma JB-Motors in Stuhr-Neukrug (von links): Firmenchef Jerome Böker, Bauleiter Andreas Körner aus Sulingen und JB-Motors-Mitarbeiter Maximilian Becker Foto: Rainer Jysch up-down up-down Männerträume in Stuhr-Neukrug Jungunternehmer investiert zwei Millionen Euro in Autohaus für Luxussportwagen Von Rainer Jysch | 16.02.2023, 07:38 Uhr

2018 hat Jerome Böker die Firma JB-Motors gegründet und handelt seitdem in einer Lagerhalle in Groß Mackenstedt mit Ferraris, Lamborghinis, Porsches und Co. Ein neues, eigenes Autohaus soll ihm noch dieses Jahr neue Möglichkeiten eröffnen.