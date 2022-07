Verhaltener Beginn: Von Grambusch spielen zunächt noch gegen die Autobahn an. FOTO: Andreas Hapke up-down up-down Nach verhaltenem Beginn Organisatoren mit Silver Storm Festival in Stuhr mehr als zufrieden Von Andreas Hapke | 11.07.2022, 16:41 Uhr

Es hat gedauert, bis das erste Silver Storm Festival am Silbersee in Stuhr in Fahrt kam, doch am Abend gab es kein Halten mehr. Die Organisatoren sind zufrieden.