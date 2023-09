Vorstoß der Grünen erfolgreich Stelle soll geschaffen werden: Stuhr sucht einen Klimaschutzmanager Von Andreas Hapke | 01.09.2023, 07:37 Uhr Die Stelle eines Klimaschutzmanagers muss die Verwaltung der Gemeinde Stuhr nun ausschreiben. Symbolfoto: dpa up-down up-down

Durch Klimaschutzkonzept, Fördermitteleinwerbung und Wärmeplanung steht in Stuhr ein Berg an Arbeit an, dem sich ein Klimaschutzbeauftragter annehmen soll. Solch ein Posten hat in der Politik aber nicht überall Freunde. Trotzdem soll er jetzt geschaffen werden.