Das Grillvergnügen wird für Fleischliebhaber in diesem Sommer ein teurerer Spaß als noch in den vergangenen Jahren. FOTO: imago images / Arnulf Hettrich Wann ist die Spitze erreicht? Stuhrer Fleischereien hoffen auf Ende der Preiserhöhung Von Marten Vorwerk | 02.05.2022, 07:43 Uhr

Die Grillsaison ist eröffnet. Für viele Menschen also Zeit, ein Nackensteak oder eine Bratwurst auf den Grill zu legen. Doch die Fleischpreise in Deutschland steigen wegen der hohen Energiekosten, durch Corona und den Ukraine-Krieg und machen den Grillspaß zu einem teuren Vergnügen. Ist die Spitze der Preiserhöhung schon erreicht? Und hat sich im Kaufverhalten der Kunden beim Fleischkauf etwas geändert? Eine Nachfrage in Stuhrer Fleischereien.