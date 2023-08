Mit einem großen Programm wollen die Mitglieder der Brinkumer Ortsfeuerwehr zusammen mit zahlreichen Teilnehmern anderer Hilfsorganisationen am Sonntag, 3. September, von 10 bis 17 Uhr den großen „Tag der Feuerwehr“ gestalten. Rund um das Brinkumer Feuerwehrhaus, Brunnenweg 17, läuft dann ein vollgepacktes Tagesprogramm ab, bei dem sich die Brandbekämpfer präsentieren und zugleich auf die anderen Rettungsorganisationen hinweisen möchten.

50 Einsatzfahrzeuge und Sondergeräte mit dabei

Mehr als 50 verschiedene Einsatzfahrzeuge und Sondergerätschaften sowie rund 180 Personen des Rettungspersonals lassen erahnen, was den Besuchern an diesem Tag alles geboten wird. Bei der Präsentation kommen auch der ADAC-Hubschrauber „Christoph 6“ sowie der Helikopter der DRF Luftrettung „Christoph Weser“ zum Einsatz. Vom Airport Bremen und von der Bundeswehrfeuerwehr des Fliegerhorstes in Diepholz werde jeweils ein Flugfeldlöschfahrzeug abkommandiert. „Geplant ist, dass eines der Löschgeräte bei einer Einsatzvorführung seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellt“, sagt Sprecher Christian Meinen. „Das wird ein Tag mit Aktionen für Groß und Klein.“

Hubschrauber machen möglicherweise einen Abflug

Situationsabhängig werden die beiden Rettungshubschrauber nicht den ganzen Tag präsent sein, so Ortsbrandmeister Thomas Erdt. „Wenn sie einsatzbedingt wegmüssen, stehen sie natürlich hier nicht mehr zur Verfügung.“

Das Fest war ursprünglich für das Jahr 2020 zum 125-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr in Brinkum geplant worden. „Aufgrund der Coronabeschränkungen fielen dann aber alle Veranstaltungen ins Wasser“, bedauert Thomas Erdt rückblickend. „Wir hatten auch einen Kommersabend mit ganz vielen Gästen vorbereitet. Das holen wir jetzt nicht mehr nach, dafür ist das alles zu lange her“, sagt er. „Es war uns aber wichtig, den ‚Tag der Feuerwehr’ jetzt zu veranstalten und uns als Freiwillige Feuerwehr bei der Bevölkerung zu präsentieren, damit man uns nicht nur wahrnimmt, wenn wir mit Blaulicht und Martinshorn durch die Straßen fahren.“

Auch Hilfsorganisationen werden sich zeigen

Neben der Vorstellung der Fahrzeuge der einzelnen Hilfsorganisationen wie DRK, THW aus Bassum, DLRG und der Freiwilligen Feuerwehr aus der Gemeinde und des Landkreises, werden die Brandschutzerzieher, die Technische Einsatzleitung Süd und die Drohnen-Gruppe Nord samt Gefahrgutstaffel und Messgruppe sich mit ihren Arbeitsgeräten zeigen. So werde selbst der Löschroboter der Feuerwehr Vechta über das Gelände fahren. Auch das Boot der Wasserrettung aus Weyhe gibt es zu sehen.

Polizei ist auch mit dabei

Die Polizeiinspektion Diepholz wird mit einem Einsatzmotorrad und einem Streifenwagen vertreten sein. Außerdem reisen die Beamten mit ihrem Infomobil an, werben in eigener Sache für Personal und informieren mit dem Präventionsteam über Enkeltricks und ähnliche Betrugsmaschen. Die Verkehrswacht Niedersachsen erscheint mit dem Überschlagsimulator, in dem die Besucher erfahren können, wie es sich anfühlt, wenn sich ein Auto überschlägt.

Retter präsentieren ihre Arbeitskleidung

Im Rahmen der moderierten Vorführungen soll es eine klassische Verkehrsunfall-Lage mit eingeklemmten Personen geben, „die hier abgearbeitet wird“, wie Rolf Wiechmann, stellvertretender Ortsbrandmeister, erklärt. Ein simulierter Wohnzimmerbrand soll die ganze Kette von der Alarmierung über die Brandbekämpfung bis zum „Feuer aus“ zeigen. „Zweimal wird es im Laufe des Tages eine ‚Modenschau’ geben, bei der die Rettungseinheiten auf einem Laufsteg ihre ‚Kollektionen’ bestehend aus den verschiedenen Dienst- und Arbeitsbekleidungen sowie die persönlichen Schutzausrüstungen präsentieren“, berichtet Rolf Wiechmann. Im Rahmen der Vorführungen wird die Drehleiter für eine Patientenrettung zum Einsatz kommen. So ist es aufgrund von zu engen Treppenhäusern immer wieder erforderlich.

Rettungshunde aus Lemwerder führen Können vor

Von der Ortsfeuerwehr in Lemwerder wird sich die Rettungshundestaffel an den Vorführungen beteiligen. Auch die Gefahrgutstaffel wird Beispiele aus ihrem Aufgabengebiet zeigen. „Das wird kein normaler Tag der offenen Tür“, blickt Christian Meinen voraus. „Brinkum wird eher zur Blaulicht-Meile.“ Für die Verpflegung der Besucher sei mit Pommes, Bratwurst & Co. gesorgt. Auch Getränke- und Eiswagen werden vor Ort ihre Produkte anbieten. „Ein Pianospieler wird mit Live-Musik in der Cafeteria in unserer Fahrzeughalle für die musikalische Unterhaltung sorgen“, berichtet Thomas Erdt.

Besucher löschen einen Fettbrand

Die Besucher können selbst tätig werden, einen Fettbrand löschen und dabei einmal einen Feuerlöscher in der Praxis ausprobieren. Die Polizei ist mit einem Rollerparcours vertreten. Mittels präparierter Brille kann man erfahren, was es heißt, sich fortzubewegen, berauscht von Drogen oder Alkohol. Für die kleinen Besucher gibt es neben den Vorführungen der Brandschutzerzieher mit Kasperletheater eine Hüpfburg. Die Jugendfeuerwehr betreut Wasserspiele für Kinder. Oldtimerfahrzeuge sowie eine historische Handdruckspritze können bewundert werden.

Feuerwehren werben um ehrenamtliches Personal

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Stuhr wollen mit einem eigenen Messestand für weiteres ehrenamtliches Personal werben. „Wir möchten neue Mitglieder gewinnen und zeigen, wie interessant und vielfältig die Tätigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr sind“, erklärt Christian Meinen.

70 Mitglieder sind aktuell in der Brinkumer Ortsfeuerwehr aktiv. Man wolle das Personal nicht nur aus der Jugendfeuerwehr rekrutieren, sondern freue sich auch über „Quereinsteiger“. „Das ist dringend notwendig. Nicht nur in Brinkum, sondern in allen Ortsteilen und außerhalb der Gemeinde Stuhr“, weist Ortsbrandmeister Erdt auf den Personalbedarf bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten hin. Parkplätze für Autos und Fahrräder stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung und werden ausgeschildert. „Der Brandschutz in der Gemeinde ist natürlich den ganzen Tag über sichergestellt“, versichert Thomas Erdt.