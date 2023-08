Der Umzug der Ortsfeuerwehr Stuhr wird konkret: Laut Verwaltung ist für die Brandbekämpfer eine Fläche an der Blockener Straße, zwischen dem Neuen Weg und Stuhrer Feld, vorgesehen. Mit dem Vorentwurf und der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans beschäftigt sich am Donnerstag, 24. August, der Ausschuss für Bauen und Ortsteilentwicklung. Die Zusammenkunft im Ratssaal beginnt um 18 Uhr.

Umzug schon Anfang 2022 beschlossen

Nachdem die Gemeinde bereits einen Platz für den Umzug der Ortsfeuerwehr Heiligenrode an die Neukruger Straße gefunden hatte, zeichnet sich nun also auch eine Lösung für die Stuhrer Kollegen ab. Der Umzug geht auf einen Ratsbeschluss im Januar 2022 zurück.

Dass die Ein- und Ausfahrt für die Einsatzfahrzeuge am aktuellen Standort an der Stuhrer Landstraße aufgrund des Platzmangels erhebliche Gefahren birgt, beschäftigt Gemeinde und Brandbekämpfer schon länger. In einer Verwaltungsvorlage ist zudem von einem fehlenden Raum- und Entwicklungspotenzial die Rede, um die gestiegenen Anforderungen an den technologischen Fortschritt zu erfüllen.

Mehr Informationen: Ortskern ist Thema größer als Größer als Zeichen Ein weiteres Thema im Ausschuss für Bauen und Ortsteilentwicklung ist der Bebauungsplan „Ortskern Brinkum II“. Es geht um das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und um den daraus folgenden Beschluss über die Offenlegung der Planung. Diese regelt die baurechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines attraktiven Ortskerns mit vielfältiger Aufenthaltsqualität. Bestandteile des Projekts sind zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit gastronomischen, Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen sowie eine Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung. Ein neues Hotel soll ebenfalls entstehen. Laut Verwaltung haben sich die Bürger nach der Zahl der Parkplätze und der Energieeffizienz erkundigt. Demnach seien genug Stellplätze vorhanden, der KfW-55-Standard sei im städtebaulichen Vertrag geregelt.

Auch Stärkung des Zentrums als Ziel

Hinzu kommt, dass die Gemeinde den Stuhrer Ortskern im Zuge des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) sanieren möchte. Ziel ist, das Zentrum zu stärken sowie die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Anwohner zu verbessern. Dafür möchte die Gemeinde auch die Parkplätze und das Gebäude der Ortswehr an der Stuhrer Landstraße nutzen.

Verschiedene Standorte geprüft

In laut Verwaltung enger Abstimmung mit dem Gemeinde- und dem Ortsbrandmeister wurden verschiedene Standorte geprüft, die das Einsatzgebiet der Ortsfeuerwehr Stuhr zwischen Varrel und Stuhrbaum inklusive Obernheide und Kuhlen bedienen. Von den verfügbaren Flächen habe sich im Hinblick auf die „Schutzzielerreichung der Ortsfeuerwehr“ nur jene an der Blockener Straße als geeignet erwiesen. Sie sei schnell zu erreichen, von dort könne die Feuerwehr innerhalb der sogenannten Hilfsfrist an ihren Einsatzort gelangen. Dies gilt insbesondere für das Gewerbegebiet Stuhrbaum, das für die Feuerwehr einen Gefahrenschwerpunkt darstellt. Der Standort sei aus „einsatztaktischen Gründen“ alternativlos.

Das ungefähr ein Hektar große Grundstück unterlag bislang einer landwirtschaftlichen Nutzung, es gehörte einem Lohnunternehmen an der Stuhrreihe 17. Durch die F-Plan-Änderung wird es zu einer „Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr’“, wie es in der Vorlage heißt. Das Aufstellen eines Bebauungsplans ist nicht erforderlich.

40 Stellplätze sind möglich

Neben dem Hauptgebäude bietet das Areal Platz für 40 Stellplätze, eine Rangier- und Verladefläche vor der Fahrzeughalle sowie eine Umfahrgasse für die Löschfahrzeuge. Die Oberflächenentwässerung ist auf einer Grünfläche vorgesehen, die das neue Domizil zudem ins Landschaftsbild einbinden soll.

Ein Umzug an die Blockener Straße würde nur eine geringe Verlagerung des Standorts bedeuten. Gerade einmal zwei Minuten liegen zwischen dem aktuellen und dem künftigen Zuhause der Ortswehr. Nächster Schritt der Bauleitplanung ist die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung.