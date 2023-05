VisionärInnen freuen sich auf Visionärinnen: (v.l.) Nicole Feldmann-Paske, Christiane Blenski und Amrei Runte-Laue. Foto: Andreas Hapke up-down up-down Visionärin-Programm 2023 Zahlreiche Veranstaltungen zur Vielfalt in Stuhrer Unternehmen Von Andreas Hapke | 03.05.2023, 15:13 Uhr

Stichwort Diversität: Ein Feuerwerk an Veranstaltungen zur Vielfalt in Unternehmen wird am 8. Mai in Stuhr geboten. Das steht auf dem Programm.