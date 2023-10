Wo sind sie nur hin, die Rock-’n’-Roll-Stars unserer Region aus den 1960er-Jahren? Was ist aus den Yankees geworden, den Mushroams, Rascals, Beathovens und Bobbies? Machen sie noch Musik?

Wer das wissen möchte, kann die Bandmitglieder in Kürze selber befragen. Denn einige von ihnen werden persönlich vor Ort sein, wenn Heinz Sürstedt bei seiner Präsentation am Freitag, 6. Oktober, 18 Uhr, im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) das Thema unter dem Motto „Damals war’s und heute ... ?“ aufgreift.

Zeitreise durch die lokale Rockmusik

Zunächst startet er mit seinen Besuchern eine Zeitreise durch die lokale Rockmusik. Nach einer Pause geht es in die Gegenwart, und die Gäste dürfen Fragen stellen, was „die Jungs heute machen“, so Sürstedt. 50 Prozent der Prominentenliste besteht aus Musikern aus dem Nordkreis Diepholz.

Zwei bekannte Unterstützer hat Sürstedt beim Pressetermin dabei: Jochen Wollnick von den Beathovens und Herbert Küster von den Yankees und den Germans. Mit dabei war auch Zeitzeuge Werner Brückner aus Bassum, der als Fan den Bobbies nahe stand und sie auf ihren Konzerten begleitete. Neben den Musikern sind Zeitzeugen wie er zu Gast, um von ihren Erlebnissen in den 60ern zu erzählen.

Mit Herbert Küster begann es

Mit Küster nahm eigentlich auch alles seinen Anfang. Als er im MGH eine Lesung seines Buches mit dem Titel „Ein Star wird der nie!“ hielt, in dem er sich an seine musikalische Karriere erinnert, war alles „rappeldicht voll“, sagt Sürstedt. „Wir haben die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen“, erzählt er weiter. „An diesem Abend fragten aber auch viele Gäste, was eigentlich dieser oder jener heute mache.“

So bekam Sürstedt, Rock-Fan und langjähriger Ehrenamtlicher beim MGH, die Idee, dies zu recherchieren. Da er viele der Musiker, die damals im Landkreis spielten, als Fan bereits persönlich kennengelernt hatte, sprach er sie an. Viele von ihren wollten gerne an seinem Projekt teilhaben. Darüber, was er bei seiner Recherche über das jetzige Leben der Musiker in Erfahrung gebracht hatte, hält sich Sürstedt beim Pressegespräch aber bedeckt. Dies werde erst bei der Präsentation enthüllt.

Elvis war das Vorbild von allen

Stattdessen lassen Küster, Wollnik, Sürstedt und Brückner die Vergangenheit Revue passieren. „In Deutschland haben sich in den Sechzigern noch mehr Bands gegründet als in England. Jeder hat versucht, eine Gruppe zu machen“, erzählt Küster. „Bei mir ist es losgegangen in der Kirche, mit dem Teekistenbass.“ Elvis sei das Vorbild aller gewesen. Da sei es mit den ersten Übungen vor dem Spiegel losgegangen.

Nachdem sein Kumpel Michael eine Gitarre bekam, war es bei Küster auch bald soweit. Das erste Stück, das er spielte, war „Tom Dooley“, erinnert er sich, und seinen ersten Auftritt hatte er im Waller Jugendheim, damals noch mit einem Radio als Verstärkerersatz. Ähnlich wie heute hatte die Elterngeneration die jungen Leute nicht immer verstanden. Jochen Wollnick weiß noch, wie man ihn fragte: „Soll ich dir fünf Mark geben für den Friseur?“

Auch ein Taxifahrer von damals kommt

Wollnik wohnt heute in Seckenhausen, Küster in Bremen. Gespielt haben die Yankees, Germans, Beathovens und Bobbies oft im Landkreis Diepholz, wissen die Männer – etwa im Rohlfs in Kirchweyhe, im Voßmeyer in Sudweyhe, im Toulouse in Leeste und auch in Syke. „Wir mussten ja vom Rohlfs immer das Taxi nehmen, um nach Hause zu kommen“, erinnert sich Sürstedt. Ein damaliger Taxifahrer ist übrigens als Zeitzeuge eingeladen.

„Was ist mit den Groupies?“, fragt Wollnik scherzhaft. „Die fliegen wir ein“, witzelt Sürstedt. „Die waren ja auch schon auf deiner Lesung“, fügt er an Küster gerichtet hinzu.

Wie stehen sie zur modernen Musik?

Bei der modernen Musik gehen die Meinungen auseinander. „Die Jugend mag andere Musik“, sagt Brückner. Man müsse da mitgehen. „Muss man nicht“, entgegnet Küster. Für ihn sei das nichts. „Wir haben damals einen Kracher zum Anfang und einen Kracher zum Schluss gespielt, damit die Mädchen mit wackelnden Hintern das Konzert verließen.“

Bei der Veranstaltung wird Küster auch sein Buch zum Kauf anbieten. Er möchte dabei für jedes verkaufte Exemplar zwei Euro an das MGH spenden. Auf Wunsch werden die Bücher von den anwesenden Bandmitgliedern signiert.

Der Eintritt ist frei, eine Spende zugunsten des MGH wird gerne gesehen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich – bis zu 50 Personen passen in die Backstube. Einige Plätze sind noch frei. Für diejenigen, die nicht zum Zuge kommen, denkt das MGH darüber nach, die Veranstaltung zu wiederholen – vorausgesetzt die Musiker haben noch mal Lust.