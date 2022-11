Der Brinkumer Shanty-Chor mit „Bordkapelle“ und Chorleiterin Christiane Menzel in der Gutsscheune in Varrel. Foto: Rainer Jysch up-down up-down Maritim 2022 in Gutsscheune Varrel Shanty-Chor Brinkum und Harmonika-Orchester beenden Corona-Zwangspause Von Rainer Jysch | 30.11.2022, 07:40 Uhr

Der Shanty-Chor Brinkum hat am Wochenende ein Doppelkonzert in der Gutsscheune Varrel gegeben, nachdem die Traditionsveranstaltung zwei Jahre in Folge wegen Corona ausfallen musste. .