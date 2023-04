Eine LAN-Party in Brake mit rund 180 Besuchern ist am Samstagabend ungeplant zu Ende gegangen. Symbolfoto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Sporthalle evakuiert Bombendrohung bei LAN-Party mit 180 Personen in Brake Von Eyke Swarovsky | 02.04.2023, 10:49 Uhr

Eine LAN-Party mit rund 180 Besuchern in einer Sporthalle in Brake (Landkreis Wesermarsch) ist am Samstagabend ungeplant beendet worden. Der Grund war eine Bombendrohung.