Am Tag der Deutschen EInheithaben Nachbarn gegen 9.40 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Straße Kuhweg in Nordenham ein Gartenhaus sowie Pflanzen brennen. Die sofort alarmierten Feuerwehren, Nordenham, Phiesewarden, Abbehausen und Esensham konnten mit starken Kräften jedoch nicht verhindern, dass durch die große Hitzeentwicklung und Flammenbildung das Feuer auf das angrenzende Bauernhaus mit Reetdach übergriff.

Dach muss in Teilen abgedeckt werden

Das Reetdach musste von der Feuerwehr in Teilen abgedeckt werden, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Die Löscharbeiten ersteckten sich über mehrere Stunden. Die Gebäudegrundsubstanz konnte so „gerettet“ werden. Nebenstraße wurden zeitweise gesperrt. Am Bauernhaus entstand durch Feuer und Löscharbeiten ein sechsstelliger Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die abschließende Brandursache ist derzeit unklar. Ein technischer Defekt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung konnten bisher nicht gewonnen werden. Die Ermittlung der näheren Brandursacheläuft.