Eine stark alkoholisierte Frau hat am Mittwoch gegen 16.15 Uhr einen Verkehrsunfall in Nordenham verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Durch aufmerksame Zeuginnen konnte die Frau schnell ermittelt werden.

Tochter im Auto bemerkte den Zusammenstoß

Wie die Polizei berichtet, parkte ein 41-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit einem Audi auf dem Parkplatz eines Discounters am Mittelweg in Nordenham und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Seine zwölfjährige Tochter wartete im Wagen. Dabei bemerkte sie, dass ein Pkw beim Vorbeifahren mit dem Audi zusammengestoßen war.

Knapp vier Promille

Zwei weitere Zeuginnen beobachteten den Unfall und sahen, dass die Verursacherin mit einem Kleinwagen auf dem Parkplatz hielt. Beim Verlassen ihres Fahrzeugs zeigte sie einen unsicheren Gang und machte einen alkoholisierten Eindruck.

Die verständigten Beamten der Polizei konnten die Frau aufgrund der genauen Beschreibung in der Nähe antreffen. Sie war mit der Durchführung eines Atemalkoholtests einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 3,98 Promille.

Frau ist ihren Führerschein los

Gegen die 53-jährige Nordenhamerin leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und stellten ihren Führerschein sicher. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.