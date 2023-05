Die Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall im Landkreis Wesermarsch, bei dem ein junger Mann schwer verletzt worden ist. Foto: Melanie Hohmann up-down up-down Von der Straße abgekommen Junger Autofahrer bei Unfall in der Wesermarsch schwer verletzt Von Marco Julius | 06.05.2023, 13:55 Uhr

Ein junger Mann hat sich bei einem Autounfall in der Wesermarsch am Samstag schwer verletzt. Sein Wagen landete am Ende in einem Graben.