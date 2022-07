Nachdem die Polizisten das schwarze Laken öffneten, konnte ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden. FOTO: Polizei up-down up-down Verhüllte Silikonpuppe im Wasser Mutmaßlicher Leichenfund in Lemwerder entpuppt sich als harmlos Von Eyke Swarovsky | 27.07.2022, 15:17 Uhr

Ein mutmaßlicher Leichenfund hat am Mittwochmorgen einen großen Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Lemwerder ausgelöst. Nachdem die Einsatzkräfte vom Schlimmsten ausgehen mussten, konnten sie am Ende lachen.