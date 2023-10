Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Allem voran ging eine intensive Vorbereitungszeit in den Sommerferien, in denen für die Wettbewerbsteilnehmerinnen gesondertes Training angeboten wurde. Das ausgiebige Training lohnte sich, denn gleich zwei Treppchenplätze gingen nach Delmenhorst: Anely Nguema Bekale und Jola Schüttke belegten in ihrer jeweiligen Leistungsgruppe „Anfänger“ den 2. Platz.

Bei den Freiläufern erlief sich Michelle Becker Platz 5 und ließ damit insgesamt sieben Konkurentinnen hinter sich. Ebenfalls an den Start gingen Mila Kobiella (7), Elina Honecker (7), Hanna Troschke (8) und Johanna Pohlabel (9). Knapp am Treppchen vorbei schrappte mit Platz 4 Liane Völk in der Nachwuchsklasse.

Dieser Text wurde eingereicht von:

Swantje Zipfel

Rollsportabteilung des DTV