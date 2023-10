Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Dabei haben zunächst 11 Kids in ihren Prüfungen zum Weißgurt mit gelber Spitze (6.1 Kyu) und Weißgurt mit gelbem Streifen (6.2 Kyu) gezeigt, wie gut sie mit dem neuen Prüfungsanforderungen zurechtkommen. Auch Johann Lauter, Josephin Thimm, Justus Feith, Milan Krause und Simon Eker meisterten ihre Prüfungen zum Gelbgurt (5. Kyu) ebenso souverän wie im Anschluss Jonte von Weyhe und Alexander Nitsche ihre Prüfungen zum Gelbgurt mit orangenem Streifen (5.2 Kyu). Zum krönenden Abschluss dieser Prüfungspremiere hat dann Elizabeth Sanders eine vorbildliche Prüfung zum Orangegurt (4. Kyu) gezeigt.

Wir gratulieren allen Ju-Jutsuka sehr herzlich. Ihr seid die ersten erfolgreichen Prüflinge, die sich dem neuen Ju-Jutsu-Prüfungsprogramm gestellt haben – und ihr habt das wirklich sehr gut gemacht!

Unser lizenziertes Prüfer-Team hatte bereits im Mai aktiv an einem Bundeslehrgang des DJJV (Deutscher Ju-Jutsu-Verband e.V.) teilgenommen. Gerade weil der DTV bereits seit vielen Jahren führend im Bereich von Ju-Jutsu-Prüfungen für Kinder- und Jugendliche agiert, waren die DJJV-Referenten Jens Keckstein und Jochen Frey dort immer wieder im Dialog mit dem DTV-Team. Jetzt war es dann soweit – als erster Verein in unserer Region, und nach intensiver Vorbereitung unserer Ju-Jutsuka, durften wir die ersten Prüfungen nach neuem Prüfungsprogramm durchführen.

2020 hatte der DJJV damit begonnen, das bisherige Prüfungsprogramm in verschiedenen Arbeitsgruppen in einem strukturierten Prozess mit klar definierten Aufgabenstellungen zu überprüfen und zu überarbeiten. Im Ergebnis wurde eine höhere Flexibilität bei der Ausführung der einzelnen Aufgabenstellungen geschaffen.

Gleichzeitig gibt es jetzt aber auch Technikvorgaben, die in streng vorgegebenen Versionen demonstriert werden müssen. So konnten z.B. bisher die Prüflinge zum Gelbgurt einen Armstreckhebel am Boden in freier Wahl zeigen – jetzt wird von ihnen der sog. Seitstreckhebel verbindlich gefordert.

Dennoch betrachten alle Prüfer im Delmenhorster Turnverein das neue Prüfungsprogramm als positive Weiterentwicklung. Die Techniken in einer Prüfung können zukünftig sowohl in einer eher Breitensport-orientierten (Technik-affin), einer eher Wettkampf-orientierten und/oder in einer eher SV-orientierten Ausführung demonstriert werden. So können sich alle Sportler*innen gemäß ihrem Focus wiederfinden und bestmögliche Leistungen erzielen.

Im Nachgespräch zum ersten Prüfungsdurchlauf waren sich der Vizepräsident Breitensport und Direktor Prüfungswesen im NJJV (Niedersächsischer Ju-Jutsu Verband), Uwe Nettlau, und unser Abteilungsleiter auch einig über die große Chance, mit dem neuen Prüfungsprogramm zukünftig noch bessere Prüfungen, gerade im Kinder- und Jugendbereich erleben zu dürfen. Und auch die nächsten Kids in unserer großen Ju-Jutsu-Gruppe freuen sich schon darauf – wir wünschen Euch dabei viel Erfolg!

Dieser Text wurde erstellt von:

Reiner Sonntag

Delmenhorster Turnverein